Chapecoense terá 'reforços' contra o Corinthians

Crédito: Geuvânio é uma das esperanças da Chapecoense (Divulgação/Chapecoense

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá pela frente a semana livre, onde encara o Corinthians no próximo domingo, na NeoQuímica Arena.

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Com o intuito de surpreender o Timão, o Verdão terá dois jogadores que não entraram em campo no duelo contra o Bahia.

Um deles é o zagueiro Ignácio, que pode dar mais estabilidade defensiva. O outro é o meia Geuvânio, que cumpriu suspensão.