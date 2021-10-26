Chapecoense terá 'reforços' contra o Corinthians

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá pela frente a semana livre, onde encara o Corinthians no próximo domingo, na NeoQuímica Arena.
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Com o intuito de surpreender o Timão, o Verdão terá dois jogadores que não entraram em campo no duelo contra o Bahia.
Um deles é o zagueiro Ignácio, que pode dar mais estabilidade defensiva. O outro é o meia Geuvânio, que cumpriu suspensão.
Com 13 pontos conquistados, a Chapecoense tem pouco tempo para reverter o seu destino na elite do futebol nacional.