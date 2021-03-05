Chapecoense suspende atividades até a próxima segunda-feira

Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense

Após o aumento dos casos de Covid-19 em Santa Catarina e a interrupção do estadual, a diretoria da Chapecoense suspendeu as atividades no clube até a próxima segunda-feira.

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Porém, antes do ‘descanso forçado’, elenco e comissão técnica irão passar por uma bateria de exames de coronavírus.

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