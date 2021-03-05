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futebol

Chapecoense suspende atividades até a próxima segunda-feira

Por conta da interrupção do estadual, elenco e comissão técnica ganham um respiro...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:59
Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense
Após o aumento dos casos de Covid-19 em Santa Catarina e a interrupção do estadual, a diretoria da Chapecoense suspendeu as atividades no clube até a próxima segunda-feira.
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Porém, antes do ‘descanso forçado’, elenco e comissão técnica irão passar por uma bateria de exames de coronavírus.
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O próximo duelo da Chape foi marcado para o dia 11 de março, quando a equipe mede forças com o Avaí, em duelo que estava agendado para ocorrer no último fim de semana.

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