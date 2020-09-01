futebol

Chapecoense e Juventude se enfrentam de olho no G-4

Chape e Jaconero medem forças nesta terça-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasíla), na Arena Condá...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 22:01

Redação de A Gazeta

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
A Arena Condá será palco de um confronto verde e branco. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), Chapecoense e Juventude se enfrentam pela 6ª rodada da Série B.Como chegam
Na 7ª colocação do torneio, a Chape precisa somar pontos dentro de casa e o técnico Umberto Louze tem desfalques. No ataque, ele não poderá contar com Anselmo Ramon e Paulinho Moccelin, suspensos. Na lateral-esquerda, Ezequiel está lesionado.
Do outro lado está o Juventude. Um dos times mais tradicionais do sul do país, o Jaconero, que já foi líder, aparece na 9ª colocação e aposta no sistema defensivo para sair de campo com um bom resultado.
Prováveis Escalações
Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Luiz Otávio, Joilson e Alan Ruschel; Anderson Leite, Willian Oliveira e Ronei; Vini Locatelli, Paulinho (Rone) e Aylon.
Juventude: Luis Carlos, Igor, Augusto, Odivan, Eltinho, Gabriel Bispo, Wallace Tarta, Marciel, Renato Cajá, Breno Lopes e Rafael Silva.

