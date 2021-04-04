Chapecoense dispara na liderança do Campeonato Catarinense

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A fase da Chapecoense é mágica. No último sábado, o Verdão do Oeste mostrou a sua força diante do Joinville e venceu o JEC de maneira acachapante por 3 a 0.

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Com o placar fora de casa, o time de Umberto Louzer chegou aos 19 pontos na competição estadual e abriu vantagem em relação ao Brusque, que tem 14 pontos.

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