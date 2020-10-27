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futebol

Chape e CSA empatam sem gols na Arena Condá

Verdão foi mais perigoso ao longo da partida, mas ficou na barreira defensiva do Azulão...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 20:55
Crédito: Marcio Cunha/ACF
Na Arena Condá, Chapecoense e CSA realizaram um jogo disputado, que terminou sem gols. Com o placar, o Verdão do Oeste chega aos 37 e mantém dois pontos na liderança da Série B. O Azulão é o 9º colocado, com 25 pontos.Na próxima rodada, a Chapecoense visita o Confiança, na Arena Batistão. O CSA recebe o Náutico, no Rei Pelé.
O duelo
Chape e CSA protagonizaram um duelo bem disputado desde os primeiros minutos. Com o meio-campo truncado, os dois times não conseguiam criar nada de fato. O jeito foi apelar na bola aérea e a Chapecoense assustou com Anderson Leite, mas o volante, sozinho, não dominou a bola na entrada da pequena área.
O lado individual chegou a aparecer antes do intervalo. A Chape levou perigo no chute de Vini Locatelli e o CSA respondeu no tiro de Allano, mas a bola triscou o poste.
No segundo tempo o jogo não demorou a esquentar. Logo nos primeiros movimentos, Anselmo Ramon cabeceou e o goleiro salvou com o rosto. O Azulão chegou com Marquinhos, que soltou a bomba e chacoalhou o travessão de João Ricardo.
Melhor em campo, o Verdão do Oeste tomou conta do jogo e chegou a criar oportunidades de maneira consecutiva. Na melhor delas, Anselmo Ramon, na cara do arqueiro, mandou para fora.
Apostando no contra-ataque, o CSA teve a chance de ouro com Paulo Sérgio. Após cruzamento de Rone, o atacante soltou o pé e viu João Ricardo salvar.

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