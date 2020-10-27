Chape e CSA empatam sem gols na Arena Condá

Crédito: Marcio Cunha/ACF

Na Arena Condá, Chapecoense e CSA realizaram um jogo disputado, que terminou sem gols. Com o placar, o Verdão do Oeste chega aos 37 e mantém dois pontos na liderança da Série B. O Azulão é o 9º colocado, com 25 pontos.Na próxima rodada, a Chapecoense visita o Confiança, na Arena Batistão. O CSA recebe o Náutico, no Rei Pelé.

O duelo

Chape e CSA protagonizaram um duelo bem disputado desde os primeiros minutos. Com o meio-campo truncado, os dois times não conseguiam criar nada de fato. O jeito foi apelar na bola aérea e a Chapecoense assustou com Anderson Leite, mas o volante, sozinho, não dominou a bola na entrada da pequena área.

O lado individual chegou a aparecer antes do intervalo. A Chape levou perigo no chute de Vini Locatelli e o CSA respondeu no tiro de Allano, mas a bola triscou o poste.

No segundo tempo o jogo não demorou a esquentar. Logo nos primeiros movimentos, Anselmo Ramon cabeceou e o goleiro salvou com o rosto. O Azulão chegou com Marquinhos, que soltou a bomba e chacoalhou o travessão de João Ricardo.

Melhor em campo, o Verdão do Oeste tomou conta do jogo e chegou a criar oportunidades de maneira consecutiva. Na melhor delas, Anselmo Ramon, na cara do arqueiro, mandou para fora.