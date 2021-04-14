Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chape comunica a saída de Umberto Louzer

Com proposta do Sport, o comandante procurou a Chapecoense para rescindir o seu contrato...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:41

LanceNet

Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense
Na tarde desta quarta-feira, a Chapecoense comunicou através do seu site oficial, que o técnico Umberto Louzer pediu demissão e não dirige mais a equipe.
O desligamento do treinador se deve ao fato de Umberto ter acertado com o Sport, time que o procurou e apresentou um projeto animador.
No clube de Santa Catarina desde fevereiro de 2020, Umberto Louzer reformulou a equipe e faturou o Catarinense e a Série B.
Na Chape, o comandante formou uma equipe sólida, principalmente no setor defensivo, onde foi peça chave para a boa campanha.
No Sport, Umberto Louzer terá o estadual para ajeitar a casa e chegar forte no Brasileirão.
Além do comandante, o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também encerram o seu vínculo com o clube;
Números
Na Chapecoense, o comandante dirigiu o time em 56 partidas, com 31 vitórias, 18 empates e sete derrotas. O aproveitamento foi de 66,7%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados