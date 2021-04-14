Chape comunica a saída de Umberto Louzer

Na tarde desta quarta-feira, a Chapecoense comunicou através do seu site oficial, que o técnico Umberto Louzer pediu demissão e não dirige mais a equipe.
O desligamento do treinador se deve ao fato de Umberto ter acertado com o Sport, time que o procurou e apresentou um projeto animador.
No clube de Santa Catarina desde fevereiro de 2020, Umberto Louzer reformulou a equipe e faturou o Catarinense e a Série B.
Na Chape, o comandante formou uma equipe sólida, principalmente no setor defensivo, onde foi peça chave para a boa campanha.
No Sport, Umberto Louzer terá o estadual para ajeitar a casa e chegar forte no Brasileirão.
Além do comandante, o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também encerram o seu vínculo com o clube;
Números
Na Chapecoense, o comandante dirigiu o time em 56 partidas, com 31 vitórias, 18 empates e sete derrotas. O aproveitamento foi de 66,7%.