Chapa Reino Unido-Irlanda abandona luta por sediar Copa do Mundo de 2030 e foca na Eurocopa de 2028

A Chapa Reino Unido-Irlanda decidiu abrir mão de lutar por ser sede da Copa do Mundo de 2030. De acordo com uma nota publicada pelas associações de futebol dos países envolvidos, o objetivo será voltado para sediar a realização da Eurocopa 2028.- Após um extenso estudo de viabilidade, que avaliou as potenciais oportunidades no futebol internacional, as associações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Irlanda concordaram em focar em receber a Eurocopa 2028, o terceiro maior evento esportivo do mundo - disse a nota.

Em seguida, o comunicado explica as razões pelo interesse em sediar a Euro e abandonar a Copa do Mundo, o maior evento esportivo no mundo.

- No balanço, as cinco associações decidiram focar somente em sediar a Euro 2028 e concordaram em não concorrer à Copa do Mundo de 2030. Sediar a Euro gera um retorno similar, mas com custos mais baixos e com potenciais benefícios vistos à curto prazo - disse outro trecho da nota.

Até o momento, quatro chapas oficializaram suas candidaturas para receber a Copa do Mundo de 2030, sendo que Portugal-Espanha e Uruguai-Argentina-Paraguai-Chile estão entre as principais concorrentes. Marrocos-Argélia-Tunísia e Grécia-Sérvia-Bulgária-Romênia correm por fora.