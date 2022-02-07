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Chapa Reino Unido-Irlanda abandona luta por sediar Copa do Mundo de 2030 e foca na Eurocopa de 2028

Na Eurocopa realizada em 2021, Wembley foi palco da decisão entre Inglaterra e Itália. Na ocasião, houve confusão nos arredores do estádio e invasão de torcedores sem ingressos...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 10:22
A Chapa Reino Unido-Irlanda decidiu abrir mão de lutar por ser sede da Copa do Mundo de 2030. De acordo com uma nota publicada pelas associações de futebol dos países envolvidos, o objetivo será voltado para sediar a realização da Eurocopa 2028.- Após um extenso estudo de viabilidade, que avaliou as potenciais oportunidades no futebol internacional, as associações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Irlanda concordaram em focar em receber a Eurocopa 2028, o terceiro maior evento esportivo do mundo - disse a nota.
Em seguida, o comunicado explica as razões pelo interesse em sediar a Euro e abandonar a Copa do Mundo, o maior evento esportivo no mundo.
- No balanço, as cinco associações decidiram focar somente em sediar a Euro 2028 e concordaram em não concorrer à Copa do Mundo de 2030. Sediar a Euro gera um retorno similar, mas com custos mais baixos e com potenciais benefícios vistos à curto prazo - disse outro trecho da nota.
Até o momento, quatro chapas oficializaram suas candidaturas para receber a Copa do Mundo de 2030, sendo que Portugal-Espanha e Uruguai-Argentina-Paraguai-Chile estão entre as principais concorrentes. Marrocos-Argélia-Tunísia e Grécia-Sérvia-Bulgária-Romênia correm por fora.
Crédito: WembleyéoprincipalestádiodaInglaterra,masfoipalcodeconfusãonaEurocopa2020(Foto:AFP

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