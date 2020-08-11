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futebol

Chapa de oposição define candidato para concorrer eleição no Corinthians

Ricardo Maritan será o representante da chapa de oposição 'Movimento Resgata Corinthians'. É o quarto nome confirmado nas eleições presidenciais do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 14:43

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:43

Crédito: Maritan é conselheiro do clube do Parque São Jorge (Reprodução/ Instagram
O Corinthians tem mais um candidato anunciado para concorrer às eleições para presidência do clube em novembro deste ano. Na noite da última segunda, o grupo de oposição intitulado 'Movimento Resgata Corinthians' definiu o nome do conselheiro Ricardo Maritan como representante da chapa.
É o quarto candidato confirmado para as eleições deste ano, que definirão o próximo nome a comandar o clube do Parque São Jorge no triênio 2021 a 2023. Além de Maritan, Paulo Garcia, Mário Gobbi e Augusto Mello também concorrerão ao cargo presidencial. A chapa de situação, liderada pelo atual presidente Andrés Sanchez, ainda não lançou seu candidato. Contudo, é provável que o nome de Duílio Monteiro Alves - atual diretor de futebol - seja o nome escolhido pelo grupo.
As eleições no Corinthians acontecem no dia 28 de novembro. Além da nomeação do novo presidente, o clube do Parque São Jorge conhecerá seus 200 novos conselheiros nomeados.

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