Chapa de Julio Casares leva maioria em votação de conselheiros do São Paulo

Crédito: Chapa de Casares levou 73 das 100 cadeiras em disputa (Divulgação/São Paulo FC

No sábado (28), o São Paulo realizou a votação para os novos conselheiros do clube, e o candidato à presidência Julio Casares deu um importante passo para se tornar o próximo presidente do Tricolor.

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Isso porque a chapa “Juntos pelo São Paulo”, ligada à Casares, elegeu 73 dos 100 novos conselheiros na Assembleia Geral de Sócios. Os outros 27 lugares ficaram com o grupo “Resgate Tricolor”, do candidato à presidência Roberto Natel.A votação contou com 2494 sócios e só teve o resultado definido na manhã do domingo (29). Um dos motivos para o atraso foi o colapso do sistema após a apuração de cinco urnas, que durou 2 horas.