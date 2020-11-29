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Chapa de Julio Casares leva maioria em votação de conselheiros do São Paulo

A grupo “Juntos pelo São Paulo” elegeu 73 conselheiros, dando boa vantagem para Casares se tornar o próximo presidente do Tricolor. Data de eleição ainda não está definida...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 12:58
Crédito: Chapa de Casares levou 73 das 100 cadeiras em disputa (Divulgação/São Paulo FC
No sábado (28), o São Paulo realizou a votação para os novos conselheiros do clube, e o candidato à presidência Julio Casares deu um importante passo para se tornar o próximo presidente do Tricolor.
VEJA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
Isso porque a chapa “Juntos pelo São Paulo”, ligada à Casares, elegeu 73 dos 100 novos conselheiros na Assembleia Geral de Sócios. Os outros 27 lugares ficaram com o grupo “Resgate Tricolor”, do candidato à presidência Roberto Natel.A votação contou com 2494 sócios e só teve o resultado definido na manhã do domingo (29). Um dos motivos para o atraso foi o colapso do sistema após a apuração de cinco urnas, que durou 2 horas.
Os cem escolhidos irão se juntar aos 151 conselheiros vitalícios para formar o Conselho Deliberativo e eleger o próximo presidente do São Paulo. Agora, a diretoria do Tricolor precisa comunicar a data e os horários da eleição presidencial, que deve ocorrer na primeira quinze de dezembro.

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