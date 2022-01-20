Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chance de ouro: Gabriel Conceição deve iniciar Carioca como titular do Botafogo

Artilheiro do time sub-20 em 2021, atacante é a primeira opção de Enderson Moreira contra o Boavista diante dos problemas por lesões e Covid-19 no elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 05:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 05:00

Por mais que o Botafogo tenha mantido parte da base campeã da Série B do ano passado, algumas mudanças no time titular são praticamente inevitáveis. Uma delas deve passar por Gabriel Conceição: o atacante de 20 anos deve ser titular na estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca na próxima terça-feira, contra o Boavista.+ ​Loja do Botafogo começará a vender produtos para dez países ao redor do mundo
Com problemas de lesões e casos de Covid-19 no elenco, o jogador virou a primeira opção de Enderson Moreira para o setor. Gabriel Conceição foi integrado ao time profissional de forma fixa, está participando de toda a pré-temporada e sequer atuou na Copinha.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Matheus Nascimento, nome que seria titular da posição, testou positivo para o novo coronavírus. Vinícius Lopes, que também poderia atuar como atacante principal, se lesionou em um treino e terá que passar por uma cirurgia. É a chance de ouro para Gabriel Conceição mostrar serviço.
O atacante marcou 15 gols em 41 partidas disputadas pelo time sub-20 do Botafogo na última temporada. Ele chegou a ser relacionado para um jogo do time profissional, mas não entrou em campo.
Gabriel foi contratado junto ao Fluminense no começo do ano passado. Em agosto, ele renovou o vínculo com o Alvinegro por mais três temporadas. Nesse ano, ele foi avisado de que seria mais utilizado no time principal.
O Botafogo tem um acerto encaminhado com Erison para o setor. O atacante, que se atuou no Brasil de Pelotas na reta final da última Série B, já realiza exames e está perto de ser anunciado. Mesmo assim, não tem tempo hábil de ser regularizado a tempo da estreia do Carioca.
Crédito: GabrielConceiçãoemtreinodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados