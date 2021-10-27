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Chamusca supera início difícil, vence clássico e embala sequência invicta com o Al-Shabab

Campeão da Copa do Rei Saudita com o Al-Faisaly, o treinador brasileiro chegou ao novo clube com a missão de brigar por títulos. Série atual é de seis jogos de invencibilidade...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 19:48
Crédito: Divulgação/Al-Shabab
Após assinar com o Al-Shabab, um dos cinco clubes grandes na Arábia Saudita, no início dessa temporada, o técnico Péricles Chamusca teve de superar um início conturbado e cheio de desfalques. Campeão da Copa do Rei Saudita com o Al-Faisaly, o treinador brasileiro chegou ao novo clube com a missão de brigar por títulos. Com seis jogos de invencibilidade, ele começa a cumprir o objetivo.- Para mim, individualmente, a nossa expectativa era exatamente o que estamos começando a conseguir agora, brigando em cima na tabela, pelo título. Temos feito adaptações táticas para essa temporada, com relação à saídas importantes que tivemos, fizemos ajustes táticos, mas agora estamos conseguindo colocar nossa forma de jogo. Nossa expectativa agora está sendo atingida, desenvolver um trabalho de excelência para brigarmos pelo título - disse Chamusca, que comentou o início complicado:
- Foi realmente difícil, com vários obstáculos a serem vencidos pelos jogadores e nós da comissão. Conseguimos passar por essa fase, estabilizar o time emocionalmente, consolidar a metodologia de trabalho. Agora continuamos com problemas, estamos com três estrangeiros ainda lesionados, jogadores ainda afastados de treinamentos… Mas a equipe consegue, neste momento, desenvolver um bom futebol dentro das opções que encontramos como solução para o momento.
Dos seis jogos de invencibilidade, dois foram clássicos contra grandes adversários na Arábia Saudita. Após um ótimo jogo contra o Al-Hilal, que terminou empatado, o Al-Shabab venceu o até então líder Al-Ittihad no último fim de semana e consolidou a sequência de bons resultados:
- A vitória no clássico, ganhando do líder, foi muito importante psicologicamente, de confirmação e cada vez mais confiança ao grupo, e de superação. Mostrando a força do grupo, já que ainda temos as ausências. São vitórias importantes para consolidar a confiança e o trabalho no clube.

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