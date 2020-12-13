Chamusca lamenta a falta de efetividade do Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A vida de Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza não está fácil. No último sábado, o Leão segurava um empate com o Bragantino até levar um gol nos acréscimos e sair de campo com mais uma derrota.Na coletiva de imprensa, o comandante comentou sobre a falta de efetividade do Fortaleza ao longo dos 90 minutos.

‘Tem sido uma tônica o número de oportunidades que a gente consegue criar e a gente não consegue ter a eficiência necessária para transformar essas oportunidades no resultado final do jogo. Hoje isso aconteceu mais uma vez. Um jogo bem controlado, poucas oportunidades criadas, mas repetindo os jogos em que empatamos, não tivemos a capacidade de transformar essas chances em gol para definir em gol. Para nós, tem sido nosso maior problema’, declarou.