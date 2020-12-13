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futebol

Chamusca lamenta a falta de efetividade do Fortaleza

Treinador vê a sua equipe criar diversas chances, mas não consegue aproveitar para vencer os rivais...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 16:40

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 16:40

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
A vida de Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza não está fácil. No último sábado, o Leão segurava um empate com o Bragantino até levar um gol nos acréscimos e sair de campo com mais uma derrota.Na coletiva de imprensa, o comandante comentou sobre a falta de efetividade do Fortaleza ao longo dos 90 minutos.
‘Tem sido uma tônica o número de oportunidades que a gente consegue criar e a gente não consegue ter a eficiência necessária para transformar essas oportunidades no resultado final do jogo. Hoje isso aconteceu mais uma vez. Um jogo bem controlado, poucas oportunidades criadas, mas repetindo os jogos em que empatamos, não tivemos a capacidade de transformar essas chances em gol para definir em gol. Para nós, tem sido nosso maior problema’, declarou.
Com o placar negativo, o Fortaleza aparece na 12ª posição, com 30 pontos. O próximo rival é o Ceará, na Arena Castelão.

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