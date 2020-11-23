Chamusca exalta primeira vitória no Fortaleza e diz que time ganhou na "eficiência"

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Marcelo Chamusca venceu seu primeiro jogo sob o comando do Fortaleza ao bater o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. O treinador comemorou muito o êxito fora de casa e valorizou o desempenho de seus atletas.

Próximo da parte de baixo da tabela, o Fortaleza respirou ao chegar aos 28 pontos na 11ª posição. Feito que trouxe alívio para Chamusca.

"Uma vitória muito importante, não só pela tabela, mas também pela sequência negativa de resultados, onde precisávamos voltar a vencer para que a equipe possa retomar a confiança de todos. Foi uma vitória importantíssima, precisávamos vencer de novo, subir na tabela, se afastar da zona de rebaixamento e essa vitória fez com que ganhássemos algumas posições. Isso foi muito importante", disse o técnico.

O treinador do Fortaleza ainda disse que venceu a primeira por causa da "eficiência" de seus atletas na hora de concluir as jogadas.

"Finalizamos o mesmo números de finalizações que o adversário, mas fomos mais eficientes. Gostei do time na parte de organização defensiva. Proporcionamos poucas oportunidades ao Botafogo, nosso goleiro trabalhou pouco como foi no jogo contra o Vasco. Então acho que tivemos um bom equilíbrio e fomos muito eficiente, porque nas oportunidades que criamos em contra-ataque no segundo tempo nós definimos o jogo", analisou.

Com dois jogos seguidos no Rio de Janeiro, contra Vasco e Botafogo, o Fortaleza saiu com quatro pontos. Na pior das hipóteses, segundo Chamusca, esse foi o melhor cenário.

"Nossa ambição era sair com seis pontos, mas quatro pontos é uma pontuação boa. Porque contra o Vasco fizemos uma partida boa contra o Vasco e tivemos o merecimento para sair com os seis pontos, mas acho que levamos quatro pontos e teremos dois jogos em casa. Isso é muito importante", valorizou.