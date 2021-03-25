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Chamusca defende Benevenuto após derrota do Botafogo para o Fla: 'Não podemos colocar tudo na conta dele'

Treinador do Alvinegro afirma que revés não pode ser individualizado em cima de um jogador. Zagueiro cometeu erro no lance do primeiro gol do Rubro-Negro...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 01:01

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 01:01
Marcelo Benevenuto foi um dos protagonistas do Botafogo na derrota para o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. De forma negativa. O zagueiro teve um erro individual e foi superado por Rodrigo Muniz, do Rubro-Negro, no lance que gerou o primeiro gol do duelo.
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O camisa 14 também esteve envolvido em um lance capital diante do Vasco, na última rodada. Ao tentar, sem sucesso, afastar uma bola pela linha de fundo, Benevenuto gerou o escanteio que resultou no gol de empate do Cruz-Maltino. Em entrevista, Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo, afirmou que os resultados não podem ser colocados em cima de atuações individuais.
- O (jogo do) Vasco é algo que temos que analisar com cuidado. O lance que originou o escanteio ele estava envolvido. Eu não sei se é justo a gente colocar na conta do atleta um erro que gerou o escanteio. O Marcelo poderia ter tirado a bola para escanteio, o Marcelo poderia ter raspado a bola. Não estou querendo defender, apenas ser justo - disse o treinador, que foi além.
- Ele fez seis jogos, nos quatro primeiros não teve nenhum tipo de problema. O emocional dele está muito tranquilo, a gente conversou bastante e vê no jogador algumas qualidades interessantes. Eu sei que existe um desgaste, temos esse cuidado sobre essa questão do equilíbrio emocional. Ele está se sentindo confortável para jogar. É uma posição que temos dificuldade - afirmou.
O comandante destaca que o camisa 14 não pode levar a culpa inteira por uma derrota, afirmando que a equipe pode mudar e todos os jogadores do elenco estão em igualdade de competitividade.
- A nossa análise vai continuar sendo permanente, em algum momento podemos optar por outro jogador, desde que entendemos que o atleta tem interferido diretamente na performance da organização defensiva. A gente não pode em nenhum momento aproveitar uma situação de jogo que perdemos e colocar tudo na conta dele. É injusto. Até a última rodada nem sequer tínhamos sido vazados. Nosso sistema defensivo vinha funcionando bem e ainda acredito que está assim. Erros acontecem e cabe a nós tomar as decisões - analisou.Marcelo vacilou no primeiro gol do Flamengo (Marcelo Cortes / Flamengo)

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