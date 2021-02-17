Champions, Premier League, Brasileirão; saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira de futebol promete jogos de alto nível ao longo do dia. Dois jogos pela Champions League são os destaques, com Sevilla x Borussia Dotmund e Porto x Juventus fazendo os jogos de ida das oitavas de final do torneio mais desejado do mundo.O Manchester City entra em campo contra o Everton pela Premier League e quer ampliar ainda mais a vantagem na liderança da liga. O Atlético de Madrid visita o Levante pela La Liga e também deseja se isolar mais ainda na ponta da tabela do campeonato espanhol.