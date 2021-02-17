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Champions, Premier League, Brasileirão; saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

Sevilla x Borussia Dortmund, Porto x Juventus jogam pelas oitavas da Champions; jogos atrasados da Premier League e Brasileirão também acontecem nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 03:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
A quarta-feira de futebol promete jogos de alto nível ao longo do dia. Dois jogos pela Champions League são os destaques, com Sevilla x Borussia Dotmund e Porto x Juventus fazendo os jogos de ida das oitavas de final do torneio mais desejado do mundo.O Manchester City entra em campo contra o Everton pela Premier League e quer ampliar ainda mais a vantagem na liderança da liga. O Atlético de Madrid visita o Levante pela La Liga e também deseja se isolar mais ainda na ponta da tabela do campeonato espanhol.
O Brasileirão ocupa o período da noite com Santos x Corinthians abrindo os jogos no Brasil às 19h e às 19h30, com Coritiba x Palmeiras, que encerram o dia do futebol nacional.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
INGLÊSBurnley x Fulham - 15hTransmissão: ESPN
Everton x Manchester City - 17h15​Transmissão: ESPN Brasil
ESPANHOLLevante x Atlético de Madrid - 15hTransmissão: Fox SportsCHAMPIONS LEAGUESevilla x Borussia Dortmund - 17hTransmissão: TNT e Estádio TNT
Porto x Juventus - 17h​Transmissão: Estádio TNT
FRANCÊSOlympique de Marselha x Nice - 17h​Transmissão: One Football App
INGLÊS 2ª DIVISÃOBournemouth x Rotherdam - 17h15Transmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃOSantos x Corinthians - 19hTransmissão: Premiere
Coritiba x Palmeiras - 19h30​Transmissão: TNT (menos PR), Estádio TNT e Premiere

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