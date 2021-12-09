Champions League: veja os 16 classificados para as oitavas de final, data do sorteio, regras e onde assistir

Com um dia de atraso, a Champions League finalmente conheceu todos os classificados para as oitavas de final da edição 2021/22. Depois da partida entre Atalanta e Villarreal, que precisou ser adiada devido uma forte nevasca em Bérgamo na quarta-feira, as 16 equipes do mata-mata estão definidas. Os clubes que passaram pela fase de grupos agora são divididos em dois potes, onde conhecerão seus adversários através de um sorteio. Veja a seguir todas as informações sobre a cerimônia.

+ Veja a classificação final de todos os grupos da Champions League

EQUIPES CLASSIFICADASOs dois primeiros de cada grupo avançaram para as oitavas de final, sendo divididos em dois potes. Os líderes ficam no pote 1, enquanto os vice-líderes vão para o pote 2.

Pote 1: Manchester City (ING), Liverpool (ING), Ajax (HOL), Real Madrid (ESP), Bayern de Munique (ALE), Manchester United (ING), Lille (FRA) e Juventus (ITA).

Pote 2: PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Sporting (POR), Inter de Milão (ITA), Benfica (POR), Villarreal (ESP), RB Salzburg (AUT) e Chelsea (ING).

DATA DO SORTEIOA Uefa sorteará os confrontos das oitavas de final na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, às 8h (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade europeia, em Nyon, na Suíça.

REGRAS DO SORTEIO- Equipes do mesmo pote não podem se enfrentar- Equipes do mesmo país não podem se enfrentar- Equipes que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar- Equipes do pote 1 fazem o segundo jogo em casa

Vale lembrar que a partir desta temporada não existe mais a regra do gol fora de casa nos duelo eliminatórios. Portanto, em caso de igualdade no placar agregado ao final dos 180 minutos, a partida irá diretamente para a prorrogação. Persistindo o empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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ONDE ASSISTIRA Uefa transmite o sorteio para todo o mundo, através de seu site oficial. No Brasil, a TNT Sports, via TNT e HBO Max, transmitem na TV fechada e streaming, respectivamente. O SBT também acompanha o evento em suas plataformas digitais: site, YouTube e Facebook.

DATAS DOS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL​Jogos de ida: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022Jogos de volta: 8, 9, 15 e 16 de março de 2022