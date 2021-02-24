Champions League, Liga Europa e mais! Saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com Champions League no período da tarde, com os jogos entre Borussia Monchengladbach x Manchester City e Atalanta x Real Madrid, ambos às 17h.

Às 14h, o Tottenham entra em ação no duelo contra o Wolfsberger, pela Liga Europa e o Barcelona recebe o Elche pela La Liga e em busca de se aproximar do líder Atlético.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: