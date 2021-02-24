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Champions League, Liga Europa e mais! Saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

Muito futebol europeu ao longo desta quarta, com Tottenham e Manchester City em campo por competições diferentes. Confira os horários das transmissões!...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 03:00

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
A quarta-feira está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com Champions League no período da tarde, com os jogos entre Borussia Monchengladbach x Manchester City e Atalanta x Real Madrid, ambos às 17h.
Às 14h, o Tottenham entra em ação no duelo contra o Wolfsberger, pela Liga Europa e o Barcelona recebe o Elche pela La Liga e em busca de se aproximar do líder Atlético.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
EUROPA LEAGUETottenham x Wolfsberger - 14hTransmissão: Fox Sports
LA LIGABarcelona x Elche - 15hTransmissão: ESPN Brasil
COPA VERDERemo x Brasiliense - 16hTransmissão: TV Brasil
INGLÊS 2ª DIVISÃOPreston North x QPR - 16hTransmissão: ESPNCHAMPIONS LEAGUEBorussia Monchengladbach x Manchester City - 17hTransmissão: TNT e Estádio TNT
Atalanta x Real Madrid - 17h​Transmissão: Estádio TNT
SHE BELIEVES CUPCanadá x Brasil - 18hTransmissão: SporTV
LIBERTADORESCésar Vallejo x Caracas - 19h15Transmissão: Fox Sports
Royal Pari x Guarani-PAR - 21h30​Transmissão: CONMEBOL TV

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