Champions League, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

A terça-feira (27) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Real Madrid recebe o Chelsea, às 16h, para o primeiro jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.

O Palmeiras entra em campo pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O atual campeão do torneio recebe o Independiente Del Valle, no Allianz Parque, para a segunda rodada da fase de grupos. A transmissão será feita pelo canal SBT.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h - Real Madrid x Chelsea Champions League Onde assistir: TNT, Facebook TNT Sports, Estádio TNT Sports

19h15 - Atlético-MG x América de Cali Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV

19h15 - Flamengo x Unión La Calera Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports21h30 - Internacional x Deportivo Táchira Copa Libertadores Onde assistir: SBT (Porto Alegre, Santa Catarina e Foz do Iguaçu)