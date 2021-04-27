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futebol

Champions League, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 02:00
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
A terça-feira (27) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O Real Madrid recebe o Chelsea, às 16h, para o primeiro jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.
O Palmeiras entra em campo pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O atual campeão do torneio recebe o Independiente Del Valle, no Allianz Parque, para a segunda rodada da fase de grupos. A transmissão será feita pelo canal SBT.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Real Madrid x Chelsea Champions League Onde assistir: TNT, Facebook TNT Sports, Estádio TNT Sports
19h15 - Atlético-MG x América de Cali Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Flamengo x Unión La Calera Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports21h30 - Internacional x Deportivo Táchira Copa Libertadores Onde assistir: SBT (Porto Alegre, Santa Catarina e Foz do Iguaçu)
21h30 - Palmeiras x Independiente Del Valle Copa Libertadores Onde assistir: SBT (exceto Porto Alegre, Santa Catarina e Foz do Iguaçu)

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