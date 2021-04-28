Champions League, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

A quarta-feira (28) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O PSG recebe o Manchester City, às 16h, para o primeiro jogo da semifinal da Champions League de 2021. A transmissão é do canal TNT Sports.
O Fluminense entra em campo pela Libertadores, às 21h (horário de Brasília). O Tricolor enfrenta o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. A transmissão será feita pela Conmebol TV.
Brasileiros na disputa: confira a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores!Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - PSG x Manchester City Champions LeagueOnde assistir: TNT, Estádio TNT Sports
19h - Nacional-URU x Atlético Nacional Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h - Cerro Porteño x Deportivo La Guaira Copa Libertadores Onde assistir: Conembol TV
19h - Defensa y Justicia x Universitario Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - Independiente x Montevideo City Torque Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Athletico-PR x Metropolitanos Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - River Plate x Junior Barranquilla Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
21h - Independiente Santa Fe x Fluminense Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
21h - São Caetano x Ituano Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV, Premiere
21h30 - Tolima x TalleresCopa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Emelec x RB Bragantino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Rosario Central x San Lorenzo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Melgar x Aucas Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
23h - Olimpia x Always Ready Copa Libertadores Onde assistir: Facebook Watch
23h - Barcelona de Guayaquil x The StrongestCopa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV