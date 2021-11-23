Champions League: confira todos os resultados desta terça-feira

A etapa final da fase de grupos da Champions League já teve início nesta terça-feira com a disputa de oito partidas de quatro grupos pela quinta rodada. Os destaques do dia foram a vitória do Manchester United sobre o Villarreal e o empate sem gols entre Barcelona e Benfica.Veja a tabela da Champions
CONFIRA TODOS OS RESULTADOS:
GRUPO EDynamo Kiev 1x2 Bayern de MuniqueBarcelona 0x0 Benfica
GRUPO FVillarreal 0x2 Manchester UnitedYoung Boys 3x3 Atalanta
GRUPO GLille 1x0 RB SalzburgSevilla 2x0 Wolfsburg
GRUPO HChelsea 4x0 JuventusMalmo 1x1 Zenit