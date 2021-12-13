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futebol

Champions League: confira as datas das oitavas de final

Após sorteio das oitavas de final nesta segunda-feira, Champions League definiu as datas dos confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:15

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:15

Após a definição do sorteio das oitavas de final da Champions League, nesta segunda-feira, a Uefa também definiu todas as datas dos confrontos da fase. O chaveamento precisou ser feito duas vezes por conta de uma confusão no primeiro.Veja a tabela da Champions League
Confira as datas das oitavas de final:JOGOS DE IDASporting x Manchester City - 15 de fevereiroPSG x Real Madrid - 15 de fevereiroRB Salzburg x Bayern de Munique - 16 de fevereiroInter de Milão x Liverpool - 16 de fevereiroChelsea x Lille - 22 de fevereiroVillarreal x Juventus - 22 de fevereiroBenfica x Ajax - 23 de fevereiroAtlético de Madrid x Manchester United - 23 de fevereiro
JOGOS DE VOLTABayern de Munique x RB Salzburg - 8 de marçoLiverpool x Inter de Milão - 8 de marçoManchester City x Sporting - 9 de marçoReal Madrid x PSG - 9 de marçoAjax x Benfica - 15 de marçoManchester United x Atlético de Madrid - 15 de marçoLille x Chelsea - 16 de marçoJuventus x Villarreal - 16 de março
Crédito: ChampionsLeaguedefiniuasdatasdoconfronto(Foto:RICHARDJUILLIART/AFP

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