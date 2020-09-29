Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Céspedes será o primeiro convocado a se apresentar na Bolívia para jogos iniciais das Eliminatórias
futebol

Céspedes será o primeiro convocado a se apresentar na Bolívia para jogos iniciais das Eliminatórias

Jogador do Servette-SUI é aguardado nesta quarta-feira em La Paz...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 15:48
Crédito: Meio-campista tem se destacado no futebol suíço (Divulgação
A seleção da Bolívia começará a ganhar uma cara projetando os primeiros duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo já nesta quarta-feira. O meio-campista Boris Céspedes desembarcará no país e, imediatamente, se apresentará para a delegação boliviana.
A liberação para se apresentar ao técnico César Farías foi comunicada pelo Servette, clube da Suíça no qual o meia atua. O primeiro adversário da Bolívia na competição será a Seleção Brasileira, na Neo Química Arena, no dia 9.
O jogador de 25 anos é visto como uma das esperanças para "La Verde" na busca pela vaga na Copa do Mundo de 2022. Céspedes se firmou no decorrer de 2020.
O meia se encontrará com a delegação em La Paz. Dois jogadores que atuam no futebol brasileiro, Marcelo Martins, do Cruzeiro, e Henry Vaca, do Atlético-GO, são aguardados em Santa Cruz de la Sierra. No dia 6 de outubro, a delegação chegará a São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados