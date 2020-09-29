Céspedes será o primeiro convocado a se apresentar na Bolívia para jogos iniciais das Eliminatórias

Crédito: Meio-campista tem se destacado no futebol suíço (Divulgação

A seleção da Bolívia começará a ganhar uma cara projetando os primeiros duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo já nesta quarta-feira. O meio-campista Boris Céspedes desembarcará no país e, imediatamente, se apresentará para a delegação boliviana.

A liberação para se apresentar ao técnico César Farías foi comunicada pelo Servette, clube da Suíça no qual o meia atua. O primeiro adversário da Bolívia na competição será a Seleção Brasileira, na Neo Química Arena, no dia 9.

O jogador de 25 anos é visto como uma das esperanças para "La Verde" na busca pela vaga na Copa do Mundo de 2022. Céspedes se firmou no decorrer de 2020.