Cesinha se diz pronto para ajudar o Ypiranga na reta final do Gauchão

Reforço do Ypiranga para a temporada 2022, o meia Cesinha é uma das armas do clube de melhor campanha do Gauchão para a fase semifinal do torneio. De acordo com Cesinha, a sua expectativa para a reta final da competição é poder ajudar a equipe a lutar pelo título inédito.

- Vim para o Ypiranga com alguns objetivos e buscar o troféu do Gauchão certamente é um deles. Temos que pensar etapa por etapa e a primeira delas será diante do Brasil-RS, a quem respeitamos muito. Estou pronto pra dar a minha parcela de contribuição para o time alcançar o seu objetivo - disse.

O Ypiranga fará o jogo de ida das semifinais contra o Brasil-RS no próximo domingo, em Pelotas. A volta será em Erechim, na quarta, dia 23. Acostumado a levantar taças nos últimos anos, Cesinha valoriza muito o Campeonato Gaúcho.

- É o Estadual mais disputado do país. Vencer esse torneio é provar ser competitivo, difícil de ser batido. Sonhamos com isso e faremos de tudo para chegarmos lá - encerrou.