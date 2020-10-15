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futebol

Cesinha reencontra adversário de boas lembranças no Brasileirão Sub-20

Treinador com papel importante na recente leva de talentos vindos da base no Grêmio duelará com o Atlético-MG, time que ele eliminou no início do ano na Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 11:16

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:16

Crédito: Divulgação/Grêmio
Nesta quinta-feira (15), o Grêmio volta a campo diante do Atlético-MG em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o adversário traz ótimas lembranças recentes para César Lopes, o treinador do Tricolor.
No início da temporada, o técnico de 36 anos esteve à frente do time gremista na Copa São Paulo de Juniores e encarou o Galo na fase de oitavas de final da principal competição de base do futebol brasileiro. Com uma atuação bastante consiste, o Grêmio apresentou um futebol vistoso e saiu vencedor, de virada, pelo placar de 4 a 1, seguindo vivo na competição onde foi vice-campeão.
Na ocasião, inclusive, os dois clubes já contavam com boa parte dos atuaiselencos que voltarão a se enfrentar no Brasileirão Sub-20. Também por isso, Cesinha destacou o trabalho do clube nas categorias e base e a importância do acompanhamento na carreira dos atletas:
- Será uma grande partida, Grêmio e Atlético é um clássico nacional e lógico que o confronto da Copa São Paulo foi importante e deixa uma rivalidade. O Brasileiro é uma das grandes competições que temos, sempre revelamos promessas do futebol nacional e o Grêmio tem essa tradição de bom revelador nas categorias de base. Trabalhamos para isso, são anos acompanhando de perto meninos com cuidado para virarem nas categorias mais velhas, e hoje temos um elenco muito forte no Sub-20. História no Grêmio
Conhecido internamente no Grêmio como Cesinha, o profissional já tem bastante história no clube de Porto Alegre onde entrou em 2004 ainda como estagiário. Três anos depois, quando se formou em Educação Física, o treinador foi efetivado na agremiação e foi ganhando espaço. Com atenção especial à formação técnica e tática dos jogadores, o técnico passou por todas as categorias da base gremista, iniciando no Sub-10.
Através desse trabalho, o atual comandante do Sub-20 participou diretamente da formação de grandes revelações gremistas dos últimos anos como Arthur (Juventus), Tetê (Shakhtar Donetsk), Everton Cebolinha (Benfica), Douglas Costa (Bayern de Munique), entre outros.
Visionário, Cesinha almeja para o futuro uma chance como treinador dos profissionais do clube gaúcho, cargo atualmente ocupado por Renato Portaluppi.

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