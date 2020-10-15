Cesinha reencontra adversário de boas lembranças no Brasileirão Sub-20

Crédito: Divulgação/Grêmio

Nesta quinta-feira (15), o Grêmio volta a campo diante do Atlético-MG em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o adversário traz ótimas lembranças recentes para César Lopes, o treinador do Tricolor.

No início da temporada, o técnico de 36 anos esteve à frente do time gremista na Copa São Paulo de Juniores e encarou o Galo na fase de oitavas de final da principal competição de base do futebol brasileiro. Com uma atuação bastante consiste, o Grêmio apresentou um futebol vistoso e saiu vencedor, de virada, pelo placar de 4 a 1, seguindo vivo na competição onde foi vice-campeão.

Na ocasião, inclusive, os dois clubes já contavam com boa parte dos atuaiselencos que voltarão a se enfrentar no Brasileirão Sub-20. Também por isso, Cesinha destacou o trabalho do clube nas categorias e base e a importância do acompanhamento na carreira dos atletas:

- Será uma grande partida, Grêmio e Atlético é um clássico nacional e lógico que o confronto da Copa São Paulo foi importante e deixa uma rivalidade. O Brasileiro é uma das grandes competições que temos, sempre revelamos promessas do futebol nacional e o Grêmio tem essa tradição de bom revelador nas categorias de base. Trabalhamos para isso, são anos acompanhando de perto meninos com cuidado para virarem nas categorias mais velhas, e hoje temos um elenco muito forte no Sub-20. História no Grêmio

Conhecido internamente no Grêmio como Cesinha, o profissional já tem bastante história no clube de Porto Alegre onde entrou em 2004 ainda como estagiário. Três anos depois, quando se formou em Educação Física, o treinador foi efetivado na agremiação e foi ganhando espaço. Com atenção especial à formação técnica e tática dos jogadores, o técnico passou por todas as categorias da base gremista, iniciando no Sub-10.

Através desse trabalho, o atual comandante do Sub-20 participou diretamente da formação de grandes revelações gremistas dos últimos anos como Arthur (Juventus), Tetê (Shakhtar Donetsk), Everton Cebolinha (Benfica), Douglas Costa (Bayern de Munique), entre outros.