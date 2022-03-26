Cesinha projeta jogo contra o Grêmio e destaca força do Ypiranga em casa

Uma das boas opções do Ypiranga para a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, o meia Cesinha vive a expectativa de conquistar o seu primeiro Gauchão. Motivado, o ex-atleta do Botafogo falou a respeito da partida de ida da final, neste sábado, em Erechim.

- É um confronto histórico para o Ypiranga, temos consciência disso. O que alcançamos na quarta (vaga na final) foi muito especial, mas desejamos mais. Nosso objetivo é tornar o clube pela primeira vez campeão do estado e para isso será fundamental derrotar o Grêmio amanhã - declarou.

E o histórico do Ypiranga em seu estádio na competição dá razões para Cesinha e seus companheiros ficarem otimistas. Nas sete partidas que disputou em Erechim no Gauchão, o time do interior ganhou todas. O jovem jogador valoriza os dados.

- Isso evidencia o quanto somos fortes em casa. Buscamos sempre vencer, atuamos com intensidade e esse estilo vem surtindo bons resultados. Vamos buscar mais um triunfo amanhã - finalizou.