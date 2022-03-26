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futebol

Cesinha projeta jogo contra o Grêmio e destaca força do Ypiranga em casa

Clube de Erechim começa a decidir o Gauchão contra o Tricolor neste sábado...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 21:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 21:20
Uma das boas opções do Ypiranga para a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, o meia Cesinha vive a expectativa de conquistar o seu primeiro Gauchão. Motivado, o ex-atleta do Botafogo falou a respeito da partida de ida da final, neste sábado, em Erechim.
- É um confronto histórico para o Ypiranga, temos consciência disso. O que alcançamos na quarta (vaga na final) foi muito especial, mas desejamos mais. Nosso objetivo é tornar o clube pela primeira vez campeão do estado e para isso será fundamental derrotar o Grêmio amanhã - declarou.
E o histórico do Ypiranga em seu estádio na competição dá razões para Cesinha e seus companheiros ficarem otimistas. Nas sete partidas que disputou em Erechim no Gauchão, o time do interior ganhou todas. O jovem jogador valoriza os dados.
- Isso evidencia o quanto somos fortes em casa. Buscamos sempre vencer, atuamos com intensidade e esse estilo vem surtindo bons resultados. Vamos buscar mais um triunfo amanhã - finalizou.
Crédito: CesinhaacreditanaforçadoYpirangaemcasacontraoGrêmio(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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