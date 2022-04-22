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Cesinha, do Ypiranga, projeta duelo contra o Vitória pela Série C e fala de dificuldades da competição

Equipe de Erechim busca primeiro triunfo na terceira divisão nacional...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:43
Com boas campanhas nas duas últimas edições da Série C, o Ypiranga volta a Erechim no próximo domingo, às 18h, com um único pensamento: superar o Vitória e obter o primeiro triunfo no campeonato. O meia Cesinha, titular da equipe, ressalta a importância de derrotar o rival e dar um salto na classificação.- Vamos para a nossa terceira partida no torneio e conquistar os três pontos é essencial. O clube está acostumado a realizar boas trajetórias na competição e neste ano almeja novamente o acesso. Para isso, temos que começar a vencer - declarou.
Disputada de forma diferente nesta temporada, a Série C tem apenas um turno na primeira fase, quando os oito melhores times passarão para a segunda etapa. Cesinha acredita que a novidade provoca mudanças nos planejamentos das equipes.
- Embora proporcionalmente continuem se classificando os 40% melhores, agora todos se enfrentam e a competição não é mais regionalizada em seu princípio. Temos que nos adequar e buscar a classificação - finalizou.
Crédito: CesinhaemaçãopeloYpiranganaSérieC(Divulgação/Ypiranga

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