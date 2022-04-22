Cesinha, do Ypiranga, projeta duelo contra o Vitória pela Série C e fala de dificuldades da competição

Com boas campanhas nas duas últimas edições da Série C, o Ypiranga volta a Erechim no próximo domingo, às 18h, com um único pensamento: superar o Vitória e obter o primeiro triunfo no campeonato. O meia Cesinha, titular da equipe, ressalta a importância de derrotar o rival e dar um salto na classificação.- Vamos para a nossa terceira partida no torneio e conquistar os três pontos é essencial. O clube está acostumado a realizar boas trajetórias na competição e neste ano almeja novamente o acesso. Para isso, temos que começar a vencer - declarou.
Disputada de forma diferente nesta temporada, a Série C tem apenas um turno na primeira fase, quando os oito melhores times passarão para a segunda etapa. Cesinha acredita que a novidade provoca mudanças nos planejamentos das equipes.
- Embora proporcionalmente continuem se classificando os 40% melhores, agora todos se enfrentam e a competição não é mais regionalizada em seu princípio. Temos que nos adequar e buscar a classificação - finalizou.