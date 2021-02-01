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Cesinha deve ser titular do Botafogo contra Palmeiras; veja provável time

Com desfalques, meio-campista fará estreia como titular pelo clube de General Severiano nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:24

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:24

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um Botafogo repleto de novidades para tentar o último fio de salvação no Campeonato Brasileiro. Com desfalques por diferentes motivos, Eduardo Barroca promoverá a entrada de jogadores que não vinham tendo muitas chances diante do Palmeiras, nesta terça-feira, às 16h, no Allianz Parque. Este é o caso de Cesinha, que fará a estreia como titular pelo Alvinegro.
Eduardo Barroca não poderá contar com cinco jogadores por conta de problemas de indisciplina. Durante a semana, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi - os dois, inclusive, seriam titulares -, Ênio, Lecaros e Rhuan chegaram atrasados aos treinos do Botafogo e, como punição, ficaram fora da relação que viajou a São Paulo.
Desta forma, o Botafogo deve enfrentar o Palmeiras com Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre, Romildo; Cesinha; Matheus Nascimento, Rafael Navarro.
Vale ressaltar que Victor Luís e Iván Angulo, por estarem emprestados pelo Palmeiras, estão impedidos de entrar em campo por força contratual. A notícia da escalação foi divulgada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

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