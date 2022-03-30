Cesinha completa seis anos atuando pelo Daegu FC, da Coréia do Sul

Há seis anos no futebol da Coréia do Sul, o atacante Césinha chegou ao Daegu FC quando a equipe não tinha sequer projeção nacional e hoje briga constantemente por uma vaga na Liga dos Campeões Asiática, além de conquistar a Copa Nacional em 2018, feito inédito para o clube.Ex-Atlético-MG, o atacante não teve muito espaço para atuar no nos gramados brasileiros e faturou apenas o Campeonato Mineiro de 2015, indo para o Daegu no ano seguinte e começando a escrever a sua trajetória com o clube.

- Eu vim para cá porque acreditei no projeto e queria novos desafios. Nos primeiros anos, consegui mostrar o meu valor e ajudar o clube a subir para a elite, depois de muito trabalho. Sem dúvidas, o momento mais marcante foi a Copa da Coreia. Ter marcado o gol do título e ser artilheiro do campeonato me ajudou a receber esse carinho todo dos torcedores - destaca Cesinha

Cesinha é destaque do clube e do futebol sul-coreano, tendo diversas homenagens para ele no estádio e vários prêmios individuais conquistados ao longo desses anos, como a presença na seleção da K-League em cinco das últimas seis edições, sendo quatro delas de forma consecutivas. É o quinto jogador estrangeiro a chegar na marca de 40 gols e 40 assistências na Coréia.

- Conseguimos chegar até as oitavas de final da Champions na última temporada e fomos vice na Copa da Coreia. No geral, tivemos um desempenho bom na temporada, mas queremos mais. Temos potencial de ir mais longe e vamos trabalhar para isso. Na fase preliminar, acabamos de eliminar o Buriram, adversário difícil e que está como líder no Campeonato Tailândes.O próximo jogo de Cesinha com o Daegu FC será no próximo dia 2 de abril, às 2h (horário de Brasília), contra o Jeju United, em partida válida pela K-League.