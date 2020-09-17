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futebol

Cesinha chega a marca histórica no Campeonato Coreano

Ex-Atlético-MG se torna o 5º estrangeiro a marcar 40 gols e 40 assistências na K-League
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Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 19:55
Crédito: Cesinha brilha na Ásia - Divulgação
Tem brasileiro brilhando cada vez mais na Ásia. Nesta quarta-feira, o Daegu FC venceu o FC Seongnam por 3x2 no Campeonato Coreano, se classificou para o hexagonal para disputar uma vaga na Champions League da Ásia e chegou a 200 vitórias na Liga. Tudo isso teve ajuda de um brasileiro que continua fazendo história na Ásia: o meia-atacante Cesinha, ex-Atlético Mineiro.
Com 15 gols e 5 assistências na Liga, ele segue como um dos principais nomes do Daegu e, dessa vez, ajudou a equipe a conquistar a classificação para o hexagonal com um gol e uma assistência.
A vitória começou aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um belo cruzamento de Cesinha, o atacante Dejan abriu o placar. Já aos 38 minutos, foi a vez do meia deixar sua marca com uma de suas principais características: uma arrancada veloz e um forte chute indefensável para o goleiro Young-Kwang. Mesmo com 2x0 no placar, o Daegu tomou um susto durante a partida, sofreu o empate e Dejan fez mais um gol para decretar a vitória.
Além da classificação para disputar uma vaga na Champions League da Ásia, o gol e a assistência tiveram um sabor especial para o brasileiro. Desde 2016 no clube, ele chegou a marca de 40 gols e 40 assistências em 142 jogos e se tornou o 5º jogador estrangeiro a atingir essa meta na K-League. Agora, ele se junta ao meia colombiano Mauricio Molina, o meia brasileiro Eninho, o meia russo Denis Laktionov e o atacante montenegrino Dejan Damjanovic.
- É uma alegria enorme atingir essa marca. Há muito tempo venho trabalhando pra isso e compartilho essa felicidade com meus companheiros de time pela ajuda dentro de campo e com a minha família por estar sempre presente. Temos mais um desafio na Liga e vamos em busca da vaga na Champions League da Ásia. – destacou Cesinha
No próximo domingo (20), o Daegu enfrenta o FC Seoul, que ainda briga por uma vaga no hexagonal, e depois aguarda o chaveamento para disputar um lugar na Champions League com os já classificados: Ulsan Hyundai, Jeonbuk Motors, Sangju Sangmu, Pohang Steelers.

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