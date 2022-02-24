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Cesinha assina com o Ypiranga e sonha alto: 'Venho para ajudar o time a lutar pelo título do Gauchão'

Jovem está confiante na campanha do clube, que ocupa o 2º lugar na tabela do Estadual...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 00:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 00:20
O meia Cesinha é a mais nova contratação do Ypiranga de Erechim. O jogador, revelado pelo Internacional e que foi campeão da Série B na última temporada pelo Botafogo, reforça a equipe vice-líder do Campeonato Gaúcho. Cesinha comentou a sua chegada ao clube do interior.
- Venho para o Ypiranga com o objetivo de mostrar o meu futebol e ajudar o time a lutar pelo título do Gauchão. Fui revelado aqui no Rio Grande do Sul, sei o quanto é difícil bater a dupla Grenal no Estadual, mas a campanha que o clube vem fazendo mostra bem a sua capacidade. Chego com muito otimismo - declarou.
Cesinha deve estrear já no próximo domingo, contra o Guarany, em Erechim. Conhecido do público gaúcho por ter sido o herói colorado na campanha do título da Copa São Paulo em 2020, o jovem atleta crê numa adaptação bastante rápida ao novo clube.
- Cheguei ao Rio Grande do Sul muito jovem e estou acostumado a jogar nesses estádios. A adaptação não será um problema. Quero me entrosar o mais rápido possível com meus companheiros dentro e fora de campo para dar ao Ypiranga os resultados que ele deseja - encerrou.
Crédito: Cesinha,aoladodoseuempresárioCristianoManica,assinoucomYpiranga (Foto:Divulgação/assessoriadojogador

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