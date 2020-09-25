Cesc Fábregas critica condução da saída de Suárez do Barcelona

Cesc Fábregas, ex-meio-campista do Barcelona e atualmente no Monaco, criticou a forma como se deu a saída de Luis Suárez para o Atlético de Madrid. Em sua coletiva de imprensa para o duelo entre seu time e o Strasbourg, o espanhol acredita que faltou respeito da diretoria e comissão técnica com o uruguaio.

- As coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. Estamos falando de jogadores que deixaram a vida pelo Barcelona, que são ídolos, lendas, que ganharam títulos. As coisas poderiam ser diferentes, principalmente no tratamento, no respeito com o atleta. Acredito que muitas coisas vão mudar em alguns meses (em alusão às eleições presidenciais) e esperamos que tudo fique melhor.Fábregas não teve a oportunidade de atuar ao lado de Suárez com a camisa blaugrana, pois o espanhol foi para o Chelsea no mesmo ano em que o atacante chegou na Catalunha. O jogador do Monaco entende a necessidade de renovação no elenco do Barça, mas criticou a condução da saída do camisa nove e aplaudiu Messi nas redes sociais após o argentino alfinetar dirigentes e agradecer a parceria com o colega.