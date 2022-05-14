Cesc Fàbregas anuncia saída do Monaco e afirma não pensar em aposentadoria

Campeão do mundo com a Espanha em 2010, Cesc Fàbregas confirmou nesta sexta-feira, em entrevista ao site 'Sofoot', que não irá permanecer no Mônaco para a próxima temporada. O vínculo do jogador com o clube francês termina em junho. Dessa forma, o meia, cria do Barcelona, ficará sem clube.

- É certeza que entre mim e o Monaco acabou. Meu contrato expira em junho e busco um novo ponto de partida - afirmou.

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Aos 35 anos, Fàbregas tem vivido uma temporada conturbada, devido as lesões que têm impedido de entrar em campo com frequência. Em 2021/2022, ele só atuou em cinco jogos, nenhum como titular.

Apesar dos problemas, o espanhol afirmou que não pensa em aposentadoria e quer seguir jogando. Fàbregas revelou que foi procurado por treinadores com os quais trabalhou e inclusive foi sondado para assumir funções em comissões técnicas.

- Querem saber o que vou fazer, para ver se eu queria me unir a eles neste verão (europeu). Mas este ano foi tão ruim para mim que não posso terminar assim após construir a minha carreira. Quero seguir jogando - completou.

Fàbregas teve passagens de destaque por Arsenal, Barcelona e Chelsea, e chegou ao Monaco em 2019. Entre os principais títulos de sua carreira, destacam-se duas Eurocopas e uma Copa do Mundo com a Espanha, além de dois Campeonato Inglês pelo Chelsea, e um Campeonato Espanhol e um Mundial de Clubes pelo Barcelona.