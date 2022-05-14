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futebol

Cesc Fàbregas anuncia saída do Monaco e afirma não pensar em aposentadoria

Contrato do meia espanhol com o clube francês termina em junho e as partes decidiram por não prolongar o vínculo...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 21:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 21:40
Campeão do mundo com a Espanha em 2010, Cesc Fàbregas confirmou nesta sexta-feira, em entrevista ao site 'Sofoot', que não irá permanecer no Mônaco para a próxima temporada. O vínculo do jogador com o clube francês termina em junho. Dessa forma, o meia, cria do Barcelona, ficará sem clube.
- É certeza que entre mim e o Monaco acabou. Meu contrato expira em junho e busco um novo ponto de partida - afirmou.
>>> Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
Aos 35 anos, Fàbregas tem vivido uma temporada conturbada, devido as lesões que têm impedido de entrar em campo com frequência. Em 2021/2022, ele só atuou em cinco jogos, nenhum como titular.
Apesar dos problemas, o espanhol afirmou que não pensa em aposentadoria e quer seguir jogando. Fàbregas revelou que foi procurado por treinadores com os quais trabalhou e inclusive foi sondado para assumir funções em comissões técnicas.
- Querem saber o que vou fazer, para ver se eu queria me unir a eles neste verão (europeu). Mas este ano foi tão ruim para mim que não posso terminar assim após construir a minha carreira. Quero seguir jogando - completou.
Fàbregas teve passagens de destaque por Arsenal, Barcelona e Chelsea, e chegou ao Monaco em 2019. Entre os principais títulos de sua carreira, destacam-se duas Eurocopas e uma Copa do Mundo com a Espanha, além de dois Campeonato Inglês pelo Chelsea, e um Campeonato Espanhol e um Mundial de Clubes pelo Barcelona.
Crédito: Fábregas,duranteduelodoMônacocontraoPSGdeNeymar(Foto:VALERYHACHE/AFP

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