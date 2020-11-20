César Pinares é apresentado e explica decisão pelo Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Após uma boa passagem com a camisa da Universidad Católica, César Pinares foi contratado pelo Grêmio e finalmente foi apresentado ao torcedor gremista em coletiva no CT Luiz Carvalho.Contente pela oportunidade no futebol brasileiro, Pinares explicou a sua decisão de trocar os Cruzados pelo Tricolor.

‘Escolhi aceitar a proposta do Grêmio por toda a trajetória que tem o clube, por toda a importância que tem na América e por todos os títulos que conseguiu. É uma motivação para mim poder vir para esse lindo desafio e poder conseguir coisas importante com o clube. É um prazer estar em um clube muito grande. Vou trabalhar duro para tirar o melhor de mim e ajudar a equipe dentro de campo’, afirmou o meio-campista.

Estreia

Liberado para estrear pelo Grêmio, Pinares ainda não sabe se vai atuar no domingo, quando o Tricolor encara o Corinthians, em São Paulo.