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futebol

César Pinares é apresentado e explica decisão pelo Grêmio

Meio-campista chileno citou a história do Tricolor para chegar ao futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:50

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:50

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após uma boa passagem com a camisa da Universidad Católica, César Pinares foi contratado pelo Grêmio e finalmente foi apresentado ao torcedor gremista em coletiva no CT Luiz Carvalho.Contente pela oportunidade no futebol brasileiro, Pinares explicou a sua decisão de trocar os Cruzados pelo Tricolor.
‘Escolhi aceitar a proposta do Grêmio por toda a trajetória que tem o clube, por toda a importância que tem na América e por todos os títulos que conseguiu. É uma motivação para mim poder vir para esse lindo desafio e poder conseguir coisas importante com o clube. É um prazer estar em um clube muito grande. Vou trabalhar duro para tirar o melhor de mim e ajudar a equipe dentro de campo’, afirmou o meio-campista.
Estreia
Liberado para estrear pelo Grêmio, Pinares ainda não sabe se vai atuar no domingo, quando o Tricolor encara o Corinthians, em São Paulo.
‘Sobre eu atuar domingo contra o Corinthians, quem irá decidir é o técnico. Estou à disposição. Vou treinar e ver o que o Renato vê como conveniente, se posso jogar ou não’, disse.

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