César Lopes exalta conquista do Brasileirão de Aspirantes pelo Grêmio

Crédito: César trabalha ininterruptamente no clube há 14 anos (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O técnico César Lopes conquistou seu primeiro título pelo Sub-23 do Grêmio após a goleada por 4 a 1 sobre o Ceará no jogo de volta da decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Depois da derrota por 2 a 1 na ida, o tricolor fez um ótimo jogo na Arena e reverteu a desvantagem. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO treinador de apenas 38 anos de idade fez sua estreia pelo time no dia 15 de julho e comandou a equipe em 13 jogos no torneio nacional, período onde conquistou sete vitórias, quatro empates e somente duas derrotas.

- Foi uma conquista muito importante para todos nós do clube. Um campeonato dificílimo que é o Brasileiro de Aspirantes. Toda dedicação dos atletas, comissão técnica, staff, todos os envolvidos. Coroar esse grande trabalho com um campeonato é muito gratificante - celebrou.

No clube desde 2007, César (conhecido pelos mais próximos como Cesinha) passou por todas as categorias de base do Grêmio sendo, inclusive, um dos responsáveis pelo surgimento de bons nomes para a equipe profissional.