AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

César Lopes exalta conquista do Brasileirão de Aspirantes pelo Grêmio

Treinador que comandou a equipe em quase toda a campanha levantou a taça na última quarta-feira (27)...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 11:11
Crédito: César trabalha ininterruptamente no clube há 14 anos (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O técnico César Lopes conquistou seu primeiro título pelo Sub-23 do Grêmio após a goleada por 4 a 1 sobre o Ceará no jogo de volta da decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Depois da derrota por 2 a 1 na ida, o tricolor fez um ótimo jogo na Arena e reverteu a desvantagem. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO treinador de apenas 38 anos de idade fez sua estreia pelo time no dia 15 de julho e comandou a equipe em 13 jogos no torneio nacional, período onde conquistou sete vitórias, quatro empates e somente duas derrotas.
- Foi uma conquista muito importante para todos nós do clube. Um campeonato dificílimo que é o Brasileiro de Aspirantes. Toda dedicação dos atletas, comissão técnica, staff, todos os envolvidos. Coroar esse grande trabalho com um campeonato é muito gratificante - celebrou.
No clube desde 2007, César (conhecido pelos mais próximos como Cesinha) passou por todas as categorias de base do Grêmio sendo, inclusive, um dos responsáveis pelo surgimento de bons nomes para a equipe profissional.
Nessa lista de joias que passaram pelas mãos de Cesinha estão nomes como Léo Chú (hoje no Seattle Sounders) Victor Bobsin (ainda no time gaúcho), e Ricardinho, atacante que foi emprestado ao Marítimo-POR.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que acontece quando uma empresa que parecia prosperar fecha as portas?
Imagem de destaque
Arraiá da Aldeia movimenta condomínio de Guarapari; veja fotos
Centro de Inteligência Eleitoral
As cidades do ES que registraram mais de mil casos de golpes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados