Cervejaria traz produtos exclusivos dos clubes e ajuda transformar casas em 'estádio perfeito'

Crédito: Montagem/Flamengo/São Paulo/Ofotografico

Sempre atenta aos desejos dos consumidores, ainda mais quando o assunto é o futebol, a Brahma encontrou uma nova maneira de aproximar os torcedores de seus times e transformar as casas deles no local perfeito para torcer, mostrando todo o amor por suas equipes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesse novo passo em sua relação com os clubes, a marca de cerveja presenteia os aficionados com produtos licenciados de suas equipes prediletas: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG. Chegou o momento de transformar seu lar em uma verdadeira arquibancada, com uma decoração especial.

São diversos itens personalizados com os escudos e as cores características de cada clube: geladeiras de cerveja, baldes de gelo, calderetas, barmats, e bolachas para os copos. Todos eles podem ser encontrados no Empório da Cerveja: https://www.emporiodacerveja.com.br/brahma-futebol .