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Cervejaria traz produtos exclusivos dos clubes e ajuda transformar casas em 'estádio perfeito'

Ao lado de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG, marca cria itens personalizados, como cervejeiras...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:43
Crédito: Montagem/Flamengo/São Paulo/Ofotografico
Sempre atenta aos desejos dos consumidores, ainda mais quando o assunto é o futebol, a Brahma encontrou uma nova maneira de aproximar os torcedores de seus times e transformar as casas deles no local perfeito para torcer, mostrando todo o amor por suas equipes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Richarlison no topo! Veja o valor de mercado da Seleção Olímpica
Nesse novo passo em sua relação com os clubes, a marca de cerveja presenteia os aficionados com produtos licenciados de suas equipes prediletas: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG. Chegou o momento de transformar seu lar em uma verdadeira arquibancada, com uma decoração especial.
São diversos itens personalizados com os escudos e as cores características de cada clube: geladeiras de cerveja, baldes de gelo, calderetas, barmats, e bolachas para os copos. Todos eles podem ser encontrados no Empório da Cerveja: https://www.emporiodacerveja.com.br/brahma-futebol .
- O torcedor tem diversas maneiras de mostrar sua paixão por seu clube do coração, seja com promessas, manias durante os jogos ou com produtos exclusivos. Então, queremos aproximar ainda mais os consumidores de suas agremiações prediletas, fortalecendo ainda mais esse relacionamento. E o licenciamento de produtos se torna uma parte importante nessa trajetória. Muitas pessoas assistem aos jogos em casa, ainda mais nesse momento. Então, queremos transformar esse lugar, com ainda mais Brahmosidade, e levar toda a atmosfera dos estádios para os lares dos aficionados - destacou Diego Ribas, Head de Brand Expansion da Ambev.

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