Cervejaria cria um ano de experiências para os torcedores se aproximarem mais de seus clubes

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O gol da vitória nos acréscimos, a marcação favorável após aquela análise no vídeo de um lance polêmico, o título e até mesmo o pênalti perdido pelo adversário... O que não falta no futebol são situações desse tipo, as quais a Cervejaria Brahma chama de Brahmosidade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mas se o momento afastou um pouco os fanáticos de uma de suas principais paixões dentro dos estádios, a marca de cerveja entra em campo para mostrar não apenas o seu produto, mas também para valorizar os bons momentos compartilhados acompanhando o esporte mais amado dos brasileiros.

Para apresentar essas situações vividas pelos torcedores e enaltecer a paixão deles pelos clubes do coração, a Brahma traz um filme mostrando um momento de tensão que só os apaixonados por futebol entendem, visto por um ângulo bem diferente. A história é contada de trás para frente, deixando a emoção dessa situação ainda maior. A campanha tem criação da agência Africa, e o vídeo, em formato inovador, é assinado pela Iconoclast Brazil.

- Com o nosso conceito de Brahmosidade, queremos mostrar não apenas a cremosidade que só a Brahma tem, mas também valorizar os bons momentos. Cada vez mais, os torcedores desejam viver experiências únicas com seus times, se aproximando dos jogadores da atualidade e dos ídolos históricos. E a pandemia criou um pouco esse sentimento de saudosismo dos estádios e da proximidade com os clubes. Então, para acabar um pouco com essa saudade, Brahma enaltece esses momentos com toda a paixão envolvida no esporte mais querido dos brasileiros - afirmou Marina Raats, gerente de marketing da Brahma.Futebol com Brahmosidade

Para aproximar os torcedores de seus clubes de coração e até mesmo transformar muitos de seus sonhos em realidade, Brahma lança também uma promoção com uma série de experiências para deixar ainda mais especial os momentos de o torcedor acompanhar o seu time.

Com a iniciativa "Futebol com Brahmosidade", os torcedores concorrem a um ano de experiências incríveis com seu clube ou a kits com diversos itens da agremiação. Entre as conquistas principais, o vencedor vai poder: assistir a um jogo direto do gramado ou de uma cadeira cativa no estádio; acompanhar um treino do seu time; receber a delegação no estádio e acompanhar o jogo; ir ao camarote do Maracanã ou do Mineirão com um acompanhante - com direito a open bar; e ser eternizado em uma foto oficial da agremiação.