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Cerveja liberada e mais público na Arena do Jacaré serão as novidades para os jogos do Cruzeiro no estádio

A Prefeitura de Sete lagoas, local do estádio, autorizou a ampliação de público, e venda de bebidas alcóolicas nos  próximos jogos do Cruzeiro...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 21:18
Crédito: Para o duelo com o Operário-PR, a capacidade de público no estádio será mantida em 30% . Para os jogos seguintes, aumenta para 40%- (Divulgação/Arena do Jacaré
As próximas partidas do Cruzeiro na Arena do Jacaré terão mudanças que irão beneficiar a Raposa. A Prefeitura de Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte, publicou, nesta terça-feira,14 de setembro, novas regras para jogos na Arena do Jacaré. Duas em especial terão efeito direto para os torcedores. Agora, a venda de bebida alcoólica dentro do estádio está permitida até o fim do intervalo. Outra medida será o aumento de 30% para 40% da capacidade do estádio para receber o público. Todavia, para o jogo desta quinta-feira, 16 de setembro, contra o Operário-PR, a presença de torcida será mantida em 30%, cerca de 5.452 pessoas. Se o time celeste mantiver suas partidas na Arena do Jacaré, poderá colocar mais público. O aumento de público não foi autorizado porque as forças de segurança do Estado alegaram curto espaço de tempo para o contingenciamento de efetivo para o aumento de torcedores. As medidas sanitárias, como uso de máscaras, distanciamento social e todos os protocolos anti-covid seguem mantidos, como comprovação de vacinação completa (duas doses ou dose única há no mínimo 15 dias) ou teste impresso RT-PCR / teste rápido com resultado negativo (os comprovantes serão recolhidos) para Covid-19 até 72 horas antes do evento. No entorno do estádio, apenas pessoas com ingresso poderão acessar a Arena do Jacaré. Assim, a Guarda Municipal de Sete Lagoas e a Polícia Militar vão proibir o trânsito de veículos em várias ruas próximas ao local.

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