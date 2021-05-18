Cerro Porteño x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O duelo do Atlético-MG contra o Cerro Porteño-PAR, nesta quarta-feira, 19 de maio, às 21h, no Estádio La Olla, em Assunção, pela quinta rodada do Grupo H da Libertadores, pode garantir o primeiro lugar da sua chave e focar na busca pela primeira colocação geral da fase de grupos. A equipe alvinegra, com 10 pontos em quatro jogos, já está classificada às oitavas de final e tentará segurar o ímpeto do Cerro, que com sete pontos, quer confirmar sua passagem para os mata-mata da competição sul-americana. O time brasileiro terá outro compromisso importante em terras paraguaias além de encarar o time do ex-lateral-direito Arce: a delegação alvinegra será vacinada com doses de Coronavac, que foram doadas à Conmebol para imunizar os elencos de suas competições. Viajaram 34 jogadores, incluindo os lesionados, para receberem o imunizante que previne o contágio pelo novo coronavírus. Quanto ao time, a novidade é o retorno do meia argentino Zaracho, que se recuperou de um problema no tornozelo direito e deverá ficar pelo menos no banco de reservas contra o Cerro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACERRO PORTEÑO X ATLÉTICO-MGData: 19 de maio de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio La Olla, Assunção, no ParaguaiÁrbitro: Carlos Barreiro (URU)Assistentes: Andres Nievas (URU) e Diego Riveiro (URU)Onde assistir: Conmebol TV- Serviço disponível nas operadoras Net-Claro e Sky para assinatura. Assinantes do DirecTV Go, plataforma online, também conseguem fechar o pacote para ter o canal