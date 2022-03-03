CEO do Shakhtar Donetsk cobra russos e revela morte de técnico da base: 'O silêncio ajuda o assassinato'

O CEO do Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, publicou nesta quinta-feira um texto direcionado ao futebol russo, em geral, cobrando um posicionamento contra a guerra do país contra a Ucrânia. O dirigente ainda revelou que um treinador das divisões de base do clube ucraniano, cujo nome não foi revelado, foi morto durante os conflitos:- Um funcionário morreu ontem (quarta). Treinador infantil. Ele foi morto por um fragmento de um projétil russo. A Rússia está matando ucranianos. Parem com essa loucura! Não fiquem calados, falem! - disse Palkin, em sua conta no Twitter.

O diretor-executivo do clube espera que jogadores, técnicos, dirigentes e empresários do futebol russo se manifestem contra a guerra: – Gostaria de me dirigir aos proprietários, dirigentes e jogadores dos clubes de futebol russos. A Rússia realizou um ataque militar horrendo e traiçoeiro contra a Ucrânia. Um país onde cada um de vocês esteve e onde sempre foram muito bem recebidos. O país onde você tem parentes, amigos, conhecidos. O país onde alguns de vocês nasceram. E hoje o exército russo está destruindo este país e seu povo com todos os tipos de armas. - Apesar de vocês não terem dado a ordem para exterminar os ucranianos, seu silêncio é uma ajuda para o assassinato e a destruição em massa - completou o dirigente. +Veja como foi a etapa de Peniche do Mundial de Surfe

O diretor do Shakhtar publicou imagens de áreas bombardeadas pelo exército russo, assim como o clube que também postou as mesmas. No último sábado, Palkin afirmou que o clube tem tentado dar assistência a todos os seus funcionários.

Os 12 jogadores brasileiros que atuam no time já conseguiram sair da Ucrânia.Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro naturalizado Junior Moraes desembarcou no Brasil após dias de tensão e de forte atuação na ajuda aos demais futebolistas e suas famílias que tentavam fugir do país.

Já se completou uma semana desde o início das invasões de tropas russas à Ucrânia. Mais de 500 mil pessoas já deixaram o país desde o início da guerra.