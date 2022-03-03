Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • CEO do Shakhtar Donetsk cobra russos e revela morte de técnico da base: 'O silêncio ajuda o assassinato'
futebol

CEO do Shakhtar Donetsk cobra russos e revela morte de técnico da base: 'O silêncio ajuda o assassinato'

Sergei Palkin desabafa em sua rede social e pede posicionamento do futebol russo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 19:22

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:22

O CEO do Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, publicou nesta quinta-feira um texto direcionado ao futebol russo, em geral, cobrando um posicionamento contra a guerra do país contra a Ucrânia. O dirigente ainda revelou que um treinador das divisões de base do clube ucraniano, cujo nome não foi revelado, foi morto durante os conflitos:- Um funcionário morreu ontem (quarta). Treinador infantil. Ele foi morto por um fragmento de um projétil russo. A Rússia está matando ucranianos. Parem com essa loucura! Não fiquem calados, falem! - disse Palkin, em sua conta no Twitter.
O diretor-executivo do clube espera que jogadores, técnicos, dirigentes e empresários do futebol russo se manifestem contra a guerra: – Gostaria de me dirigir aos proprietários, dirigentes e jogadores dos clubes de futebol russos. A Rússia realizou um ataque militar horrendo e traiçoeiro contra a Ucrânia. Um país onde cada um de vocês esteve e onde sempre foram muito bem recebidos. O país onde você tem parentes, amigos, conhecidos. O país onde alguns de vocês nasceram. E hoje o exército russo está destruindo este país e seu povo com todos os tipos de armas. - Apesar de vocês não terem dado a ordem para exterminar os ucranianos, seu silêncio é uma ajuda para o assassinato e a destruição em massa - completou o dirigente. +Veja como foi a etapa de Peniche do Mundial de Surfe
O diretor do Shakhtar publicou imagens de áreas bombardeadas pelo exército russo, assim como o clube que também postou as mesmas. No último sábado, Palkin afirmou que o clube tem tentado dar assistência a todos os seus funcionários.
Os 12 jogadores brasileiros que atuam no time já conseguiram sair da Ucrânia.Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro naturalizado Junior Moraes desembarcou no Brasil após dias de tensão e de forte atuação na ajuda aos demais futebolistas e suas famílias que tentavam fugir do país.
Já se completou uma semana desde o início das invasões de tropas russas à Ucrânia. Mais de 500 mil pessoas já deixaram o país desde o início da guerra.
Crédito: SergeiPalkinéoCEOdoShakhtarDonetsk(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados