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futebol

CEO do Dortmund revela motivo de desempenho ruim de Sancho

Hans-Joachim Watzke acredita que jovem pensava que fosse sair do clube na última janela de transferências e que está pensando muito antes de executar ações com a bola...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 08:52

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 08:52

Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, acredita que o baixo rendimento de Jadon Sancho nesta temporada se dá pelo fato do inglês achar que fosse sair na última janela de transferência. Em entrevista à revista “Kicker”, o dirigente afirma que o camisa sete está sentindo muita pressão.
> Veja a tabela da Bundesliga
- Subconscientemente, Jadon deve ter se preparado um pouco para uma mudança. Acho que pelo menos ele pensou tanto que perdeu a tranquilidade. Eu o encontrei lutando duro por semanas. A grande diferença é que ele não pensava na próxima ação com bola. Agora ele pensa sobre isso e o décimo de segundo que ele erra muitas vezes é exatamente aquele em que o oponente está no seu pé.
Apesar do puxão de orelha, Watzke acredita que Sancho precisa de confiança e que vai voltar a mostrar as boas atuações da temporada passada em breve.
- Eu acho que ele precisa de dois ou três jogos de sucesso em sequência. Então as coisas vão melhorar rapidamente de novo. Ele continua sendo um dos maiores talentos que temos aqui.
No último domingo, no duelo em que o Dortmund venceu o Wolfsburg por 2 a 0, o inglês conseguiu marcar seu primeiro gol da temporada na Bundesliga. Além do tento, em 12 partidas o jovem também soma cinco assistências. Na campanha passada, o camisa sete marcou 12 gols e distribuiu 17 passes decisivos.Sancho vive temporada irregular no Dortmund (Ina Fassbender / AFP)

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