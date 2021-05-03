CEO do Dortmund garante permanência de Haaland no clube

O CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, garantiu que Erling Haaland continuará sendo jogador do clube para a próxima temporada. Em entrevista ao "SPORT1", o dirigente colocou um ponto final numa possível saída do norueguês.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO - Conheço o Raiola (agente de Haaland) há algum tempo e temos uma relação saudável de trabalho. Não existem problemas entre nós. O que posso dizer é que o Haaland vai ser jogador do Borussia Dortmund na próxima temporada.Haaland é jogador do Borussia Dortmund desde janeiro de 2020. No total, o norueguês soma 53 gols em 56 jogos pelo clube alemão.