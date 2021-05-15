CEO do Borussia Dortmund desmerece interesse em Haaland: 'Estou tranquilo. Contamos com ele'

Erling Haaland não deve deixar o Borussia Dortmund nessa janela de transferências. O CEO do clube alemão, Hans-Joachim Watzke, garantiu que conta com o atacante para a próxima temporada e desmereceu o interesse de gigantes europeus no jogador.
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- Acho que é óbvio que nós contamos com o Haaland para a próxima temporada. Real Madrid e Barcelona sabem que ele tem contrato. Estou completamente tranquilo. Também não acreditavam que o Sancho ia ficar conosco mais uma temporada e ele está aqui - disse ao BILD.Haaland atrai interesse de gigantes da Europa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique são os clubes que já demonstraram interesse em contar com o jogador.
Desde que assinou pelo Borussia Dortmund, em janeiro de 2020, o camisa 9 do Borussia Dortmund atuou em 57 partidas e marcou 55 gols.