CEO do Bayern deixa futuro de Alaba em aberto: 'Cabe a ele tomar a decisão'

Em fim de contrato com o Bayern de Munique, David Alaba pode deixar o clube bávaro de graça no final da temporada. O CEO Karl-Heinz Rummenigge garantiu que o futuro do austríaco ainda está em aberto.
- Todas as equipas têm o direito de reforçar os seus elencos. É normal que clubes de topo estejam interessado em Alaba. Cabe a ele tomar a decisão de mudar de equipea ou mudar de ideia e ficar no Bayern. Vamos ver - disse ao "Tuttosport".
Formado no Bayern de Munique, Alaba soma 401 partidas pelo clube alemão. Ele marcou 32 gols e deu 49 assistências.