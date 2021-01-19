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futebol

CEO da Inter de Milão nega mudança de nome do clube italiano

Allessandro Antonello desmentiu as informações publicadas pelo Corriere dello Sport dizendo que o clube italiano passaria a se chamar apenas Inter Milano...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 11:41
Crédito: Inter de Milão não mudará seu nome (MARCO BERTORELLO / AFP
O CEO da Inter de Milão, Allessandro Antonello, desmentiu as informações publicadas pelo Corriere Dello Sport, que diziam que o clube deixaria de se chamar Football Club Internazionale Milano para apenas Inter Milano.
- O Inter não vai mudar o seu nome. O clube tem trabalhado há mais de um ano num projeto de marketing, mas baseado nos valores históricos do Inter e de forma a unir ainda mais os adeptos e fortalecer a ligação deles com a cidade de Milão - disse à agência "ANSA".Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta a campo no próximo sábado (23), às 14h (de Brasília), contra a Udinese.

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