CEO da Inter de Milão nega mudança de nome do clube italiano

- O Inter não vai mudar o seu nome. O clube tem trabalhado há mais de um ano num projeto de marketing, mas baseado nos valores históricos do Inter e de forma a unir ainda mais os adeptos e fortalecer a ligação deles com a cidade de Milão - disse à agência "ANSA".Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta a campo no próximo sábado (23), às 14h (de Brasília), contra a Udinese.