CEO da Inter apoia Conte com relação a situação de Eriksen

Em entrevista à “Sky Sports”, Giuseppe Marotta, CEO da Inter de Milão, deu suporte ao técnico Antonio Conte com relação a ausência de Christian Eriksen na equipe titular. O dinamarquês não consegue se firmar no clube italiano desde janeiro, quando foi contratado, e já demonstrou insatisfação.

- Quando um jogador entra em campo, e me refiro ao Barella, ele certamente está em condições de dar o que lhe é pedido e a disponibilidade é total. Com Eriksen é difícil dar essa resposta. O elenco é importante e os jogadores tornam-se funcionais quando o treinador pretende utilizá-los. Tenho respeito máximo pelo jogador, profissional exemplar, mas as decisões que Conte toma são absolutamente indiscutíveis.Na partida entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, o camisa 24 iniciou novamente no banco de reservas. O nome do atleta já foi especulado no Arsenal, clube de Londres, cidade em que Eriksen morava e estava adaptado, e uma saída nesta janela de janeiro não pode ser descartada.