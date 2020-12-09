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futebol

CEO da Inter apoia Conte com relação a situação de Eriksen

Giuseppe Marotta afirma que decisões do treinador em colocar o meio-campista dinamarquês no banco de reservas são indiscutíveis, embora respeite o atleta...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 17:30
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Em entrevista à “Sky Sports”, Giuseppe Marotta, CEO da Inter de Milão, deu suporte ao técnico Antonio Conte com relação a ausência de Christian Eriksen na equipe titular. O dinamarquês não consegue se firmar no clube italiano desde janeiro, quando foi contratado, e já demonstrou insatisfação.
- Quando um jogador entra em campo, e me refiro ao Barella, ele certamente está em condições de dar o que lhe é pedido e a disponibilidade é total. Com Eriksen é difícil dar essa resposta. O elenco é importante e os jogadores tornam-se funcionais quando o treinador pretende utilizá-los. Tenho respeito máximo pelo jogador, profissional exemplar, mas as decisões que Conte toma são absolutamente indiscutíveis.Na partida entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, o camisa 24 iniciou novamente no banco de reservas. O nome do atleta já foi especulado no Arsenal, clube de Londres, cidade em que Eriksen morava e estava adaptado, e uma saída nesta janela de janeiro não pode ser descartada.

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