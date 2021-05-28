Central fecha com dupla para a disputa da Série D do Brasileiro

O Central de Caruaru segue a preparação para a disputa da Série D do Brasileiro, que acontece na próxima semana. O clube pernambucano também está ativo no mercado para reforçar o elenco para a disputa da competição nacional. O meia Antonio e o atacante Jardeu são os mais novos integrantes da equipe comandada pelo ex-jogador Júnior Baiano.
Antonio, de 22 anos, disputou o último Campeonato Carioca pelo Macaé. Ele tem importantes passagens na base por Flamengo e Corinthians. No clube paulista conquistou o Campeonato Mundial Sub-17.
Já Jardeu, um atacante de área e de muita força física, também passou na base por grandes clubes como Santos e Flamengo. A dupla, que é representada pela Flamboyant Sports em parceria com a Marcelo Vinhas Sports, assinou com o Central até o fim da Série D.
A equipe de Caruaru está no Grupo A3 da competição. A estreia está marcada para o dia 5 de junho, contra o América-RN, fora de casa.