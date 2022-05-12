Centésimo gol de Ceni e bom retrospecto: veja números do São Paulo na Arena Barueri

O São Paulo terá na noite desta quinta-feira (12) uma missão importante: conquistar vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso, precisará vencer o Juventude às 19h30, na Arena Barueri, local de onde tem boas recordações e conta com bom retrospecto. Foi justamente no estádio que o atual técnico do time, Rogério Ceni, marcou seu centésimo gol na carreira.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Veja tabela da Copa do BrasilO histórico gol do então goleiro aconteceu no dia 27 de março de 2011, quando Rogério Ceni marcou de falta na vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Naquele dia, aos oito minutos do segundo tempo, Fernandinho foi derrubado por Ralf perto da grande área. Ceni acertou o ângulo direito de Julio Cesar, sem chances de defesa.

Além do momento histórico, outro fato positivo é o retrospecto do São Paulo jogando em Barueri, local onde o Tricolor tem um dos melhores aproveitamentos de sua história. Em 22 partidas, foram 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 69,7%, além de 42 gols marcados e 20 sofridos.

Por ter recebido show da banda de rock Metallica na terça-feira (10), o Estádio do Morumbi não pode ser palco do confronto desta noite. Para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer, já que o primeiro embate, em Caxias do Sul, terminou empatado por 2 a 2. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.