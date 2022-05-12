Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Centésimo gol de Ceni e bom retrospecto: veja números do São Paulo na Arena Barueri
futebol

Centésimo gol de Ceni e bom retrospecto: veja números do São Paulo na Arena Barueri

Estádio é palco da decisão desta noite entre São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 07:00
O São Paulo terá na noite desta quinta-feira (12) uma missão importante: conquistar vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso, precisará vencer o Juventude às 19h30, na Arena Barueri, local de onde tem boas recordações e conta com bom retrospecto. Foi justamente no estádio que o atual técnico do time, Rogério Ceni, marcou seu centésimo gol na carreira.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Veja tabela da Copa do BrasilO histórico gol do então goleiro aconteceu no dia 27 de março de 2011, quando Rogério Ceni marcou de falta na vitória do Tricolor sobre o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Naquele dia, aos oito minutos do segundo tempo, Fernandinho foi derrubado por Ralf perto da grande área. Ceni acertou o ângulo direito de Julio Cesar, sem chances de defesa.
Além do momento histórico, outro fato positivo é o retrospecto do São Paulo jogando em Barueri, local onde o Tricolor tem um dos melhores aproveitamentos de sua história. Em 22 partidas, foram 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 69,7%, além de 42 gols marcados e 20 sofridos.
Por ter recebido show da banda de rock Metallica na terça-feira (10), o Estádio do Morumbi não pode ser palco do confronto desta noite. Para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer, já que o primeiro embate, em Caxias do Sul, terminou empatado por 2 a 2. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.
Crédito: RogérioCenimarcouseucentésimogoldacarreiranaArenaBarueri(Foto:TomDib/LANCE!Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra
Imagem de destaque
Fernanda de Queiroz relembra sua trajetória com a Rede Gazeta
Imagem de destaque
5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados