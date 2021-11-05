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Ceni testa formações e São Paulo segue preparação para enfrentar o Bahia; veja possível escalação

Calleri e Rodrigo Nestor treinam sem limitações novamente e devem estar entre os relacionados para a partida. Rogério Ceni segue fazendo testes com o elenco titular...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 14:33

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:33

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Os treinos do São Paulo nesta sexta-feira (5) consolidaram as voltas de Rodrigo Nestor e Jonathan Calleri, além de ter diferentes testes do treinador Rogério Ceni para decidir a formação da equipe que segue com algumas dúvidas. O técnico tem apenas mais um treino pela frente antes do próximo jogo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Durante as atividades Calleri e Nestor participaram sem limitações do trabalho tático e devem aparecer na lista de relacionados para viajar com o grupo para Salvador. O atacante está sem jogar desde o clássico contra o Corinthians, no dia 18 de outubro, enquanto Nestor sentiu o tornozelo contra o Red Bull Bragantino e perdeu o último jogo do Tricolor, contra o Internacional.
Com os retornos, Ceni fez testes nos últimos treinos para encontrar um esquema tático ideal, podendo utilizar um sistema de três zagueiros ou uma linha de quatro, além de variações na escalação do ataque.
O retorno de Calleri gera dúvida no time titular, que pode contar com um trio de ataque inédito para Ceni ou manter-se nos moldes que o treinador já vem utilizando nos últimos jogos, com uma dupla. O São Paulo tem mais um treino no sábado (6), pela manhã, antes de embarcar rumo a Salvador. Ceni deve usar esta última atividade para definir a escalação.
Assim, uma possível formação para o jogo de domingo é: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Rodrigo Nestor) e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Calleri).O São Paulo encerra seus treinos na manhã de sábado e viaja pelo período da tarde. Em Salvador, o Tricolor paulista enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, no domingo (7), às 18h15, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo é importante para o São Paulo se distanciar de vez do Z4 e entrar de forma efetiva na briga por uma vaga na Libertadores. O time do Morumbi ocupa a 12ª colocação, com 37 pontos somados.
Após enfrentar o Bahia, o São Paulo seguirá longe de casa e viaja na segunda-feira (8) para Fortaleza, onde enfrenta o Fortaleza na quarta-feira (10), às 21h30, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

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