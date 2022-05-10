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Ceni, técnico do São Paulo, será julgado pelo pelo STJD e pode pegar até 16 jogos de gancho

Treinador foi expulso no jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 16:39
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima sexta-feira (13) em razão de sua expulsão no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, podendo ser suspenso por até 16 jogos.
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No final do confronto, Rogério Ceni acabou expulso de campo após confusão com o quarto árbitro Salim Fende Chávez, que pediu ao árbitro do duelo, Bruno Arleu de Araújo, que ele fosse advertido.
O treinador disse que saiu da área técnica para gritar com o médico do clube, mas que o quarto árbitro o provocou já querendo "um enfrentamento para dar o cartão".
Na súmula, o árbitro relatou que Ceni deixou a área técnica e ainda gerou tumulto.
Para o STJD, Ceni infringiu as condutas do Art. 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente) e o do Art. 158 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código).
O comandante são-paulino cumpriu a suspensão pela expulsão no jogo seguinte, quando o Tricolor venceu o Santos por 2 a 1, no Morumbi. Na ocasião, o auxiliar Charles Hembert foi quem assumiu o comando da equipe.
Crédito: RogérioCeniserájulgadopeloSTJDepodepegaraté16jogosdegancho(RubensChiri/saopaulofc.net

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