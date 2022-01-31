Ceni sinaliza rodízio de goleiros nos próximos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista

A grande estreia de Jandrei no gol do São Paulo vai dar uma dor de cabeça boa ao técnico Rogério Ceni. O treinador aprovou o desempenho do reforço do Tricolor durante o empate sem gols com o Ituano, em que Jandrei defendeu uma cobrança de pênalti. Apesar disso, o goleiro não tem vaga no time titular garantida. A tendência é um rodízio entre ele e Tiago Volpi.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Ele fez um bom jogo, fez a defesa do pênalti. Deve ter mais oportunidades, claro, assim como o Volpi. No próximo jogo devo usar o Volpi. Nesse começo a gente tenta experimentar jogadores para ter ideia no futuro do que pode ser feito - afirmou Ceni.

E não foi apenas de Jandrei que Ceni falou após o confronto no Morumbi. Os outros quatro reforços da temporada também foram citados. O técnico espera pela evolução física de cada um.- Eu analiso que são jogadores importantes, que vêm somando ao grupo, devem melhorar com o passar do tempo, fisicamente principalmente, pois foram poucos dias de treinamento. Tanto Patrick como Nikão participaram destes dois jogos - disse.

- Alisson, talvez na parte física seja o mais pronto, Jandrei foi bem, e quanto ao Rafinha, nota-se que os últimos minutos pesa um pouco para ele. Nós esperamos que todos possam evoluir na parte física - completou.

O próximo desafio do Tricolor está marcado para quinta-feira (3), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. A equipe do Morumbi ainda não venceu no Campeonato Paulista.