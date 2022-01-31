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Ceni sinaliza rodízio de goleiros nos próximos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista

Jandrei estreou diante do Ituano, no domingo (30), no Estádio do Morumbi...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 07:00
A grande estreia de Jandrei no gol do São Paulo vai dar uma dor de cabeça boa ao técnico Rogério Ceni. O treinador aprovou o desempenho do reforço do Tricolor durante o empate sem gols com o Ituano, em que Jandrei defendeu uma cobrança de pênalti. Apesar disso, o goleiro não tem vaga no time titular garantida. A tendência é um rodízio entre ele e Tiago Volpi.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Ele fez um bom jogo, fez a defesa do pênalti. Deve ter mais oportunidades, claro, assim como o Volpi. No próximo jogo devo usar o Volpi. Nesse começo a gente tenta experimentar jogadores para ter ideia no futuro do que pode ser feito - afirmou Ceni.
E não foi apenas de Jandrei que Ceni falou após o confronto no Morumbi. Os outros quatro reforços da temporada também foram citados. O técnico espera pela evolução física de cada um.- Eu analiso que são jogadores importantes, que vêm somando ao grupo, devem melhorar com o passar do tempo, fisicamente principalmente, pois foram poucos dias de treinamento. Tanto Patrick como Nikão participaram destes dois jogos - disse.
- Alisson, talvez na parte física seja o mais pronto, Jandrei foi bem, e quanto ao Rafinha, nota-se que os últimos minutos pesa um pouco para ele. Nós esperamos que todos possam evoluir na parte física - completou.
O próximo desafio do Tricolor está marcado para quinta-feira (3), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. A equipe do Morumbi ainda não venceu no Campeonato Paulista.
Crédito: JandreicomemorapênaltidefendidocontraoItuano(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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